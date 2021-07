bonus covid

Coronavirus, bonus da mille euro anche al personale ausilario SAS

Caronia: ''Giusto riconoscimento per impegno nella sanità''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2021 - 09:30:35 Letto 423 volte

Anche il personale della SAS impegnato in servizi sanitari ausiliari a pazienti e in strutture Covid, potrà ricevere un bonus straordinario, come già era avvenuto per il personale medico e sanitario.

Il contributo, che sarà al massimo di 1.000 euro procapite, è stato appena deciso dall'Assemblea regionale Siciliana, che ha approvato un emendamento di Marianna Caronia al disegno di legge stralcio con diverse norme di carattere finanziario.

"Dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia - afferma la deputata regionale - anche a questi lavoratori viene riconosciuto un piccolo ma significativo bonus, che è un modo per esprimere il ringraziamento di tutta la nostra comunità.

Anche i lavoratori ausiliari sono stati e sono ancora in queste settimane parte importante dello sforzo del nostro sistema sanitario per combattere il Covid-19, ed è giusto che al loro impegno venga dato il giusto riconoscimento."

Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’ARS: "Anche il personale della SAS impegnato in servizi sanitari ausiliari a pazienti e in strutture Covid potrà ricevere il bonus straordinario, come già avvenuto per il personale medico sanitario. Un risultato importante, considerato che la vicenda era finita sotto la lente attenta della Commissione speciale Monitoraggio e attuazione delle leggi che mi onoro di presiedere.

Nell’audizione del 20 luglio scorso avevamo parlato del bonus covid agli operatori sanitari Seus/118 e Sas impegnati durante la pandemia Covid-19."

"Durante l’audizione - continua Pullara - abbiamo ricevuto le rassicurazioni dall’Assessorato alla economia e dall’Assessorato alla Salute che ringrazino per aver mantenuto fede agli impegni assunti.

Il contributo, che sarà di circa 1.000 euro procapite, è stato deciso dall’Assemblea regionale Siciliana, che ha approvato un emendamento di Marianna Caronia al disegno di legge stralcio con diverse norme di carattere finanziario, spinto fortemente dalla commissione speciale e monitoraggio."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!