Coronavirus, Vicesindaco di Palermo Giambrone invita i dipendenti comunali a vaccinarsi

Il vicesindaco e assessore al Personale, Fabio Giambrone ha scritto ieri una lettera indirizzata a tutti i dipendenti dell'Amministrazione comunale, invitandoli a vaccinarsi.

“L'emergenza pandemica – rileva Giambrone - purtroppo torna a preoccupare e a farci temere una riacutizzazione da contrastare con responsabilità e determinazione.

Per ultimo, il caso della bimba di 11 anni, morta di Covid, ha colpito la nostra comunità cittadina segnalando quanto la vaccinazione resti l'arma più forte, ad oggi, per contrastare le varianti che minacciano il riaggravarsi della pandemia.

Per continuare ad alzare le barriere necessarie per contrastare un inasprimento del contagio innescato dall'arrivo delle varianti, invito tutte e tutti coloro che non avessero ancora scelto la vaccinazione di non attendere l'obbligatorietà annunciata nazionalmente e di aderire saggiamente al rimedio vaccinale, superando ansie e timori e scegliendo un gesto che protegga la vostra salute e quella di quanti vi stanno vicini.

In questo senso l'Amministrazione Comunale, concepita come una comunità di donne e uomini, attivi per la città e, soprattutto, da esempio etico nel voler proporre all'intero territorio l'innalzamento della percentuale di vaccinati – conclude Giambrone - vedrebbe voi tutti come agenti propulsivi di responsabilità sanitaria collettiva”.

