Giornata per l'eliminazione violenza contro le donne

Giornata per l'eliminazione violenza contro le donne. Pennino: ''Istituzioni devono costruire reti e servizi per aiutare vittime''

Conferenza stampa di presentazione delle iniziative, promosse dalle associazioni della Rete antiviolenza e patrocinate dal Comune di Palermo, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2022 - 12:20:15 Letto 707 volte

Si è svolta questa mattina, nella sede dell'Assessorato alle Attività Sociali di Palazzo Natale (via Garibaldi 26), la conferenza stampa di presentazione delle iniziative, promosse dalle associazioni della Rete antiviolenza e patrocinate dal Comune di Palermo, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre prossimo.

All'incontro con la stampa erano presenti l'assessore alle Attività sociali, con delega alle Pari opportunità, Rosi Pennino, l'assessore Maurizio Carta, le consigliere di tutti gli schieramenti politici presenti in Consiglio comunale e nelle Circoscrizioni, e le rappresentanti della Rete antiviolenza composta dai diversi attori istituzionali e del privato sociale, attivi sul tema. Il vice sindaco Carolina Varchi e gli assessori Figuccia e Tirrito hanno aderito al progetto.

«In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre venerdì - ha dichiarato l'assessore Pennino - il Comune di Palermo condivide una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione in merito ai temi della discriminazione di genere e del femminicidio. Un fitto programma di eventi che vede Palermo partecipe, attiva e vicina alle donne nella loro battaglia quotidiana a supporto della emancipazione, della diversità, della parità contro ogni forma di violenza, fisica o psicologica. Mi rivolgo oggi a tutte le donne vittime di violenza - ha concluso l'assessore - troppo spesso sentiamo parlare di femminicidio come atto di follia, frutto della gelosia, del dolore per la fine di un rapporto, del troppo amore, quasi a voler giustificare un gesto inaudito e ingiustificabile: la violenza non è amore, occorre trovare sempre il coraggio di denunciare e le Istituzioni, non solo devono sostenere chi lo fa, ma hanno il dovere di costruire reti e servizi per aiutare chi non riesce immediatamente a farlo».

Le iniziative hanno avuto il via già lo scorso 18 novembre con il convegno "Non permettere a nessuno di spegnere i tuoi sogni", organizzato ai Cantieri Culturali alla Zisa dall'Associazione culturale della Polizia Municipale di Palermo. L'evento ha fatto da apripista a tutte le altre attività che continueranno fino al 5 dicembre, quando si concluderanno con alcuni incontri seminariali rivolti alle studentesse e agli studenti dell'Università di Palermo, al plesso 16 di viale delle Scienze.

Il programma

24, 25 e 26 NOVEMBRE

UDIPalermo: Rassegna di documentari diretti da registe latino-americane ed inserita in BAM (Biennale Arcipelago Mediterraneo).

Sala De Seta (Cantieri culturali alla Zisa)

Tutti i film saranno trasmessi in lingua originale, con sottotitoli in lingua italiana

Giovedì 24 dalle ore 18.30

Venerdì 25 dalle ore 17

Sabato 26 dalle ore 17



VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Policlinico: “La violenza sessuale: integrazione di competenze per un intervento efficace” - incontro con medici, studenti e studentesse

Evento accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie

Sede: AOUP P. Giaccone Palermo – Aula Ginecologia - Via del Vespro 129, 127 Palermo

ore 8.00 – 15.00

U.O.S.D. di Psicologia Clinica dell’ospedale Civico Di Cristina Benfratelli

“L’origine della violenza: idee, modelli e comportamenti. Esiti e prospettive”

Edificio 4 - 4° Piano (aule U.O.S. Formazione)

Ore 9.30-13.30

ASP – PALERMO:

Posto occupato presso i consultori, i PUA e i PTA e ogni servizio ASP che vorrà aderire

Donne ancora camper e gazebo presso il PTA Enrico Albanese (erogazione informazioni in materia sui servizi ASP e della Rete cittadina antiviolenza)

dalle ore 09.30 alle ore 16.30

UDIPalermo: Rassegna di documentari diretti da registe latino-americane ed inserita in BAM (Biennale Arcipelago Mediterraneo). Sala De Seta (Cantieri culturali alla Zisa)

Venerdì 25 dalle ore 17

UDIPalermo in collaborazione con A.I.C.G.- ANPI – Università Studi di Torino Dipartimento studi storici e CSP – USR Sicilia: “Colonialismo e razzismo. Espressione della virilità nelle colonie fasciste. Gli effetti nefasti delle discriminazioni razziali del Regio Decreto del 19 aprile 1937 n. 880 e il generarsi del riscatto nell’animo degli italiani verso gli ideali di democrazia e libertà.” Cinema Rouge et noir. Riservato esclusivamente alle scuole che hanno aderito

inizio alle 9.30 Centro Antiviolenza Lia Pipitone - Liceo Umberto I, installazione di una panchina rossa intitolata a Carmela Petrucci, donata dall'Associazione Millecolori onlus - Centro Antiviolenza Lia Pipitone e dall'Associazione Stupendamente.

ore 10.00 Associazione Laboratorio Zen Insieme - Letture nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sulla de-strutturazione degli stereotipi nei giocattoli e nelle emozioni.

Visione del video “Bastava chiedere” con le donne che frequentano l’Associazione

Attività nell’ambito del Programma Spazio Mamme, Save the Children Italia

dalle ore 9.30 alle 13.00 Centro di Accoglienza Padre Nostro - Incontro di testimonianza sulle attività del Centro Antiviolenza e sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile verso le donne rivolto agli studenti delle prime classi del liceo Danilo Dolci presso il Centro Antiviolenza Beato Giuseppe Puglisi.

ore 9.00 Centro di Accoglienza Padre Nostro - Accoglienza di n.100 studenti provenienti da Siracusa presso il Centro di Accoglienza Padre Nostro, visita guidata della Casa Museo e visita del Centro Antiviolenza Beato Giuseppe Puglisi con testimonianza sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile verso le donne.

SABATO 26 NOVEMBRE

“NON SEI SOLA” – flash mob con accessorio rosso, inaugurazione installazione, interventi Comune Palermo e associazioni - Bar Gattopardo – via Autonomia Siciliana 138

Promosso da Centro studi Paolo e Rita Borsellino, Le Onde Onlus, Emily Palermo, ANDE Palermo, Agesci zona Conca d’oro Palermo, MVI, Mezzocielo, Consulta per la pace Comune di Palermo, ACI Arcidiocesi Palermo, 6libera, Spirituality in the Material, PAS.

Dalle ore 16.00 alle 20.00



DAL 28 NOVEMBRE AL 02 DICEMBRE

Incontri con le scuole medie durante la settimana del "Centro Antiviolenza Lia Pipitone apre le porte”

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE:

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università di Palermo: attività seminariali trasversali centrate sul tema della violenza contro le donne rivolte alle studentesse e agli studenti.

Plesso 16 di Viale delle Scienze dalle ore 10 alle ore 13.

INIZIATIVE SETTIMANA 25 NOVEMBRE 2022

PROMOSSE DA ENTI NON ADERENTI ALLA RETE

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

Lyons Clubs International Palermo Mediterranea

Incontro all’ Educandato Statale Maria Adelaide con i ragazzi e le ragazze delle terze medie

ore 9.00 – 10.30

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Atrio Tribunale ordinario – Progetto “Insieme per uno scatto d’amore”, cerimonia ed esposizione di un collage di foto con le relative dediche in memoria delle donne vittime di violenza.

Organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo.

ore 12

Inaugurazione della «panchina rossa» - via San Ciro n. 44 a Palermo.

Evento organizzato dall’Associazione Culturale Brancaccio e Musica in

collaborazione con il Comune di Palermo - Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi

Etnoantropologici e Archivio Cittadino e gli Stati Generali delle Donne di Pavia.

ore 16.30

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!