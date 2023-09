IX edizione della Mezza Maratona in Carrozzina, come cambia la viabilità domenica 17 settembre a Palermo

viabilitą

IX edizione della Mezza Maratona in Carrozzina, come cambia la viabilitą domenica 17 settembre a Palermo

Emessa l'ordinanza che dispone limitazioni alla circolazione in occasione della IX edizione della Mezza Maratona in Carrozzina di domenica 17 settembre.

Pubblicata il: 08/09/2023

L’Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha emesso oggi l’ordinanza n.1185, con la quale dispone la limitazione della circolazione veicolare e pedonale in Via Libertà ed altre strade limitrofe, per lo svolgimento della “IX Edizione Mezza Maratona in Carrozzina", organizzata dalla A.S.D. “Salvatore Balistreri” ed in programma per domenica 17 settembre 2023.



Nel dettaglio, l’ordinanza in questione prevede l’attuazione dei seguenti, ulteriori provvedimenti rispetto alla O.D. n.1123 del 21/08/2023 (che integra):



VIALE DELLA LIBERTÀ - (Carreggiate laterali) – Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia di entrambe le corsie laterali dalle ore 05.00 e fino a cessata esigenza del giorno 17 settembre 2023;



VIALE DELLA LIBERTÀ - carreggiata centrale del tratto compreso tra la Piazza Mordini “solo nel prolungamento di Via La Farina (inclusa) sino a Via Turati/ Castelnuovo: Chiusura al transito veicolare e pedonale dalle ore 09:00 alle ore 12.00 del 17 settembre 2023, e comunque sino a cessata esigenza;



PIAZZA MORDINI: i mezzi provenienti dalla Via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di Viale Della Liberta’; I mezzi provenienti da Piazza Crispi dovranno andare diritto per piazza Mordini e/o svoltare a sinistra per immettersi nella corsia laterale di Viale della Libertà direzione via Dante;



Strada di collegamento tra la via Turati e la via E. Amari;



Via R. Settimo fino a Piazza Regalmici per effettuare il giro di boa: chiusura al transito veicolare e pedonale durante lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del 17 settembre 2023, e comunque sino a cessata esigenza.



Sarà consentito il transito negli attraversamenti di Via Archimede/Siracusa, Via Turati/Dante in entrambi i sensi di marcia, Piazza Regalmici che saranno chiuse al passaggio dei partecipanti alla manifestazione.



Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso.



Si confermano i divieti previsti dalla O.D. n° 94 del 23/01/2017, la quale - relativamente alla carreggiata centrale di Via Libertà nel tratto compreso tra P.zze Mordini/Crispi e Vie Siracusa /Archimede - resta in vigore al cessare dei provvedimenti relativi all’evento.



Durante lo svolgimento della manifestazione, viene sospesa l’O.D. 1225 del 13/10/2016 che ha istituito in Via della Libertà dei percorsi ciclabili.

