Palermo, 10 asili comunali su 14 sono stati chiusi per Coronavirus

Il quadro dei servizi educativi comunali: ad essere state chiuse per Covid-19 sono 10 asili nido su 14.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2020 - 16:31:24 Letto 433 volte

Sono complessivamente 14 i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Palermo che hanno registrato casi Covid-19 dall'inizio dell'anno scolastico e che sono stati temporaneamente chiusi. Alcuni sono già stati riaperti mentre per altri, terminate le operazioni di sanificazione, si attendono istruzioni dalla ASP.



Ad essere state chiuse (e già tutti riaperte) sono state in particolare quattro scuole dell’infanzia: Altarello (chiusa il 13 ottobre per positività di un dipendente), Oberdan (chiusa il 5 ottobre per positività di un alunno), Palmerino (chiusa il 9 settembre per positività di un genitore), Rosolino Pilo (chiusa il 22 settembre 20 per positività di un dipendente Reset).



Tra i nidi, ad essere stati chiusi sono stati invece dieci quelli interessati:

Braccio di Ferro (chiuso il 18 settembre per positività di un dipendente);

(chiuso il 18 settembre per positività di un dipendente); Domino ( chiuso il 15 ottobre per positività di un genitore) ;

( ; Faro (chiuso il 24 settembre per positività di un genitore);

Filastrocca (chiuso il 15 settembre per positività di un dipendente);

Melograno (17 settembre per positività di un genitore);

Pantera Rosa (chiuso il 26 ottobre per positività di un dipendente);

Pellicano (chiuso il 15 ottobre per positività di due dipendenti);

Peter Pan (chiuso il 24 settembre per positività di un genitore);

Tom & Jerry (chiuso il 24 settembre per positività di un dipendente);

Topolino (chiuso il 23 ottobre per positività di un dipendente)

Di questi, sono ancora chiusi il "Pantera Rosa" e il "Topolino" per i quali si attendono indicazioni sulla riapertura da parte dell'Azienda sanitaria provinciale.

