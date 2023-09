Palermo, consegnate chiavi di un bene confiscato alla mafia all'associazione di Tina Montinaro. Lagalla: ''Sarà luogo di nuove e importanti iniziative per la legalità''

consegna bene confiscato

Palermo, consegnate chiavi di un bene confiscato alla mafia all'associazione di Tina Montinaro. Lagalla: ''SarÓ luogo di nuove e importanti iniziative per la legalitÓ''

''La consegna di questo bene segna un ulteriore passaggio di questa amministrazione verso l'affermazione dei valori e della legalitÓ in questa cittÓ'', afferma il sindaco Lagalla.

08/09/2023

“E' con grande felicità che oggi il Comune, all’illustre presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, consegna le chiavi di questo bene confiscato all’Associazione Quarto Savona Quindici. Una sede che questa associazione e la sua presidente Tina Montinaro meritano per l’impegno sociale contro la mafia e per il sacrificio di Antonio Montinaro per il Paese e siamo convinti che questa sede sarà luogo di nuove e importanti iniziative per la legalità. Il mio ringraziamento anche al direttore dell’Agenzia nazionale dei Beni confiscati, il prefetto Bruno Corda, con il quale questa amministrazione ha instaurato una proficua collaborazione. La consegna di questo bene segna un ulteriore passaggio di questa amministrazione verso l’affermazione dei valori e della legalità in questa città”.

Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha consegnato le chiavi dell’immobile confiscato di via Stefano Turr, 38 alla presidente dell’associazione Quarto Savona Quindi Tina Montinaro.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

