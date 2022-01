Rap

Palermo, stanotte al via lo spazzamento meccanizzato in via dei Cantieri: Domani prevista la via Andrea Cirrincione

A breve partirà su alcune vie dell'ottava circoscrizione il servizio di spazzamento meccanizzato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2022 - 17:08:19 Letto 375 volte

Stamattina in video call si è tenuta una riunione tecnico operativa per fare il punto sul servizio di spazzamento meccanizzato che a breve partirà su alcune vie dell’ottava circoscrizione. Presenti oltre a RAP, nella persona del suo Amministratore e del Dirigente tecnico aziendale, il Presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara, il Comando della Polizia Municipale, nelle persone dei funzionari Cassarà, Larizza e Uccello, l’AMAT rappresentata dall’ Ing. Domenico Caminiti e dal Dott. Lo Cascio.

“La riunione - spiega l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso - è stata molto proficua e si è riscontrata una collaborazione massima di tutti gli attori interessati dal piano di spazzamento meccanizzato. Si è determinato, condiviso da tutti, di partire gradualmente e sono state individuate per la settimana corrente singole vie che giornalmente saranno coinvolte dal servizio notturno di spazzamento che richiedono il supporto della polizia Municipale e dell’Amat”.

Oltre all’informazione che sarà veicolata dalla Rap, per far conoscere ai residenti le vie coinvolte dall’itinerario di spazzamento, sia la Circoscrizione che l’AMAT informeranno i cittadini, le attività commerciali e le portinerie del passaggio in notturno dei mezzi della RAP e, quindi, della necessità di spostare l’auto nel giorno e orario indicato dai cartelli di divieto di sosta presenti nella loro strada( dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni, con l’obiettivo di contribuire ad avere la strada più pulita.

Giornalmente saranno messe in campo tre auto gru e una volante della Polizia Municipale. Questa settimana si interverrà in singole vie con l’obiettivo graduale di abituare il cittadino al nuovo servizio e partire fra due settimane con la definizione di un itinerario completo a notte che comprende una decina di vie per chiudere definitivamente con quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n°646 del 2020 (con due itinerari a notte).

"Per consentire un efficiente e ottimale servizio – conclude Caruso – la carreggiata stradale dovrà essere liberata da tutti i veicoli in sosta. Soltanto così sarà evidente l’azione di pulizia del suolo e di percezione del pulito”.

A seguire le vie che saranno coinvolte nel programma notturno di spazzamento meccanizzato da stasera 17 gennaio al prossimo venerdì 21 gennaio c.m

Lunedì (OGGI) : via Dei Cantieri; Martedì: via Andrea Cirrincione; Mercoledì: via Sampolo; Giovedì: via Sammartino; Venerdì: via Ammiraglio Rizzo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!