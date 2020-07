Chiesa Ministero Saron

Pregare per Palermo

Diversi giovani, provenienti dalla Chiesa Ministero Saron, metteranno in atto un insegnamento biblico che esorta a pregare per la propria città, chiedendo la protezione del Signore.

Sette piazze di Palermo oggi si trasformeranno in una grande Chiesa che accoglierà numerosi fedeli riuniti per rendere onore, lode e adorazione a Dio. Diversi giovani, provenienti dalla Chiesa Ministero Saron, metteranno in atto un insegnamento biblico che esorta a pregare per la propria città, chiedendo la protezione del Signore.

Due saranno i turni di preghiera: alle ore 12,00 ci si riunirà in piazza Mondello e in piazza Monreale; alle ore 21,00 in piazza Politeama, piazza Massimo, piazza Vigliena o Quattro Canti, Cala, piazza Croci.

“Abbiamo iniziato un anno 2020 difficile, dove la paura per il Coronavirus, la peste del secolo, ha seminato preoccupazioni e difficoltà. Ma noi crediamo che pregare per la propria città è un insegnamento fondamentale del Signore. – dice Eliseo Siino, pastore della Chiesa Ministero Saron di Palermo e promotore dell’iniziativa – Dio ode la voce delle nostre preghiere e risponde sempre. Non siamo soli, neppure nella più completa tribolazione. Dio ascolta ciò che si leva a Lui dal nostro cuore. La preghiera è un mezzo potente, ecco perché è nostro dovere, oggi più che mai, pregare per Palermo, per la Sicilia e per tutto il mondo che sta soffrendo, con la certezza che Dio cambierà ogni situazione, infatti, sta scritto nella Parola: “Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa all’ombra dell’Onnipotente. Io dico al Signore: Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui confido! Certo egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Sotto le Sue ali troverai rifugio”. Vogliamo vedere le famiglie in questa città ritornare ad essere felici, che l’economia e il benessere possano essere ristabiliti, a tal punto da riconoscerla come città di benedizione e di prosperità!” .

Infatti, nel libro dei Proverbi è scritto che una città viene innalzata dagli uomini retti, mentre gli empi la portano alla rovina con il loro parlare negativo ecco perché è importante riunirsi per pregare, nell’unità c‘è benedizione. “Anche oggi la preghiera apre i cieli - continua Siino - e noi siamo chiamati a pregare per Palermo e a distruggere il mondo delle tenebre che vuole soggiogarla. Oggi crediamo che un futuro migliore sta arrivando anche per Palermo!”.

