Scuola, mercoledi 11 ottobre parte il servizio di refezione scolastica gestito dal Comune di Palermo

Quest'anno il servizio coinvolgerà sessanta plessi scolastici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/10/2023 - 09:36:55 Letto 820 volte

Prenderà il via mercoledì 11 ottobre il servizio di refezione scolastica gestito dal Comune di Palermo e rivolto agli alunni e al personale statale delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per le quali è prevista la continuità dell’attività scolastica nel pomeriggio.

I pasti saranno interamente preparati con alimenti biologici e a chilometro 0 dalla ditta “R.T.I. Vivenda S.p.A. – Siristora F&G S.r.l. – Solidarietà e lavoro Soc.” che lo scorso luglio si è aggiudicata l’appalto per la gestione del servizio per due anni, per un valore complessivo di circa 3 milioni e 600 mila euro.

Per la definizione dei menù è stata rivolta attenzione ai bisogni di tutti: oltre a quello tradizionale, saranno disponibili quelli per le diete speciali che rispondono ad esigenze religiose, etiche e di salute (opzioni vegane, per celiaci etc).

Le istituzioni scolastiche che hanno richiesto l’attivazione del servizio a partire da mercoledì sono: direzioni didattiche Arculeo, De Gasperi, Gabelli, Partanna Mondello, Salgari, Margherita Hack, Tomaselli; Istituti comprensivi Borsellino, De Amicis-Da Vinci, Lombardo Radice, Maredolce, Margherita Hack, Perez-Madre Teresa di Calcutta, Principessa Elena e Saladino.

Nei restanti trentasette plessi il servizio sarà attivato nel rispetto del cronoprogramma richiesto dai dirigenti scolastici.

«Con l’accordo sindacale sulla clausola sociale, la società Vivenda assicurerà i livelli occupazionali, procedendo all'assunzione del personale dell'impresa uscente. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dagli uffici del mio assessorato che hanno permesso di avviare il servizio di refezione in tempi record. È la prima volta che l’amministrazione affida tutta la gestione della refezione alla ditta appaltatrice. Questo permetterà ai dipendenti comunali, finora impiegati per lo sporzionamento e per le pulizie all’interno dei refettori delle scuole, di rafforzare l’organico dei settori comunali carenti di personale».

Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

