Tratta di esseri umani. Seminario online a 20 anni dal Protocollo ONU di Palermo

Quest'anno ricorre il 20░ anniversario del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, contrastare e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (Protocollo di Palermo).

Dal 29 ed il 30 giugno, la nostra città sarà la sede virtuale dell'Implementing and going beyond the Palermo Protocol Webinar online. La manifestazione si svolge in occasione del 20° anniversario del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, contrastare e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (Protocollo di Palermo), che è stato il primo accordo internazionale sulla tratta di persone segnando un cambiamento fondamentale nell’approccio internazionale allo sfruttamento delle persone a scopo di lucro. Il protocollo è stato anche il primo trattato internazionale a fornire un’ampia definizione di tratta, a riconoscere molteplici aspetti della tratta e a promuovere il pieno rispetto dei diritti umani delle vittime.



La scelta di Palermo, dove il seminario si sarebbe tenuto se non fosse intervenuta l’emergenza sanitaria, non è dovuta solo al fatto che a Palermo il Protocollo è stato adottato 20 anni fa, ma anche e soprattutto al fatto che la città e la sua amministrazione sono divenute simbolo di accoglienza e di valorizzazione delle diversità connesse con le migrazioni.



Il Webinar sarà aperto da un saluto del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dal Presidente della Cooperativa On the Road Vincenzo Castelli e dal professor Vincenzo Militello dell’Università di Palermo.



Il webinar sarà in lingua inglese.

L’iscrizione è libera con posti limitati.

