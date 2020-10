Quattro Canti

Vendita edificio storico Quattro Canti, Orlando: ''Interventi sulla facciata saranno coordinati con la soprintendenza''

''La facciata è uno dei principali monumenti cittadini, gli interventi di conservazione saranno coordinati con la soprintendenza'', ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2020 - 09:38:01 Letto 423 volte

"Quale che sia la situazione formale legata alla vendita all'asta di un immobile dei Quattro Canti di città la cui facciata è uno dei principali monumenti cittadini, un dato è certo. Chiunque sia il proprietario non può, come non ha potuto il comune in questi anni, farne alcun uso e non può farvi interventi diversi da quelli di conservazione coordinati con la soprintendenza".

Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

