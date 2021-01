Visita Salvini a Palermo, Samonà: ''Felice di avergli regalato mascherina in onore di Borsellino''

Salvini a Palermo

Visita Salvini a Palermo, Samoną: ''Felice di avergli regalato mascherina in onore di Borsellino''

L'assessore Samoną: ''Felice di avere regalato a Salvini la mascherina in onore di Paolo Borsellino. Chi fa polemiche anche su questo si qualifica da solo''.

"Sono felice di avere regalato oggi a Matteo Salvini una mascherina che ritrae Paolo Borsellino e riporta una sua bellissima frase sull'impegno contro la mafia. E sono felice che l'abbia indossata per rendergli omaggio, deponendo un mazzo di fiori in via D'Amelio. Polemizzare su questo, francamente qualifica soltanto chi lo fa".

A sottolinearlo è l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà (Lega).

"Da tantissimi anni - spiega l'assessore Samonà - sono fra coloro che partecipano alla fiaccolata, che si conclude proprio in via D'Amelio per ricordare Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, assassinati da Cosa nostra. Un appuntamento che per me è un dovere civico e morale. Oggi come ieri, contro chi vuole oscurarne la memoria. #Paolovive"

