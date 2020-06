Ferrandelli-Ruggirello

Accusa diffamazione per Ferrandelli: chiesta l'archiviazione

''Mancano gli estremi per la configurazione di ipotesi di reato'' chiesta archiviazione per la nota vicenda Ferrandelli-Ruggirello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2020 - 16:22:50 Letto 390 volte

"È sempre stato una spina nel fianco", Fabrizio Ferrandelli, uomo politico “scomodo per molti“. Scomodo per le scelte di campo effettuate e per il suo voler dire la verità, anche a costo di pagarne le conseguenze.

Ed è ciò che è accaduto nel 2015 quando, in occasione di un comizio elettorale, usò parole crude nei confronti dell’allora influente deputato regionale Ruggirello. Ferrandelli, nel pieno del contrasto politico con il governo regionale guidato da Rosario Crocetta, che lo vide addirittura dimettersi nel luglio del 2015 contestava l’ingresso a sostegno del Governo, del gruppo politico Articolo 4 di cui Ruggirello era un esponente di punta.

“Non possiamo accettare situazioni alla Trapani in cui c’è il Ruggirello di turno che si strica con Matteo Messina Denaro […] noi non ci possiamo stricare pure noi. Lì dove non c’è chiarezza e c’è opacità, si sta dall’altra parte“.

La frase posta sotto accusa – che di fatto sottolineava una netta separazione, morale oltre che politica, tra i due – costò a Ferrandelli un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa. Il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Trapani, con un faccia a faccia tra i due, vide un Ferrandelli irremovibile, fermo sulle sue posizioni e, dunque, la chiusura del tentativo di conciliazione. Scelta, questa, che portò Ferrandelli in Procura con lungo e dettagliato interrogatorio – assistito dagli Avvocati Sal Mormino, Salvatore Lo Cascio e Filippo Ficano (gli ultimi due lo assistono nel giudizio civile).

Ci aveva visto lungo, Ferrandelli, dato che, durante il procedimento in questione e dopo 4 anni di botta e risposta, l’ex deputato Ruggirello viene arrestato il 5 marzo 2019 con l’accusa di associazione di stampo mafiosa in quanto politico a disposizione dei fedelissimi di Messina Denaro.

Oggi la vicenda Ferrandelli riceve un’archiviazione su richiesta del pm “mancando – si legge nel provvedimento – gli estremi per la configurazione di ipotesi di reato”.

“Un’altra archiviazione, dunque, che si aggiunge alle arrivate in questi anni e probabilmente dimostra che certe scelte, che hanno portato notti insonni e scelte coraggiose, possano diventare stelle al valore ed un modo per qualificare le persone”. Afferma il consigliere comunale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!