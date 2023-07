incendio discarica Bellolampo

Bellolampo, Randazzo: ''Come è stato possibile un incendio di questo tipo? Chiedo chiarezza, Lagalla come intende gestire quei rifiuti bruciati?''

''Su quanto è accaduto a Bellolampo occorre la massima trasparenza a partire da quale vasche siano realmente andate a fuoco'', ha dichiarato il capogruppo del M5S in Consiglio comunale, Antonino Randazzo.

"Cosa è successo a Bellolampo? Come è stato possibile un incendio di questo tipo? È opera di criminali che vogliono mettere in ginocchio il sistema dei rifiuti pubblici a Palermo oppure di impreparazione ed approssimazione da parte di chi deve gestire la nostra discarica pubblica? Su quanto è accaduto a Bellolampo occorre la massima trasparenza a partire da quale vasche siano realmente andate a fuoco". Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Antonino Randazzo.

"Ieri il Sindaco dichiarava che l’unica vasca colpita dall’incendio era la quarta vasca. Nella ordinanza sindacale emessa oggi si legge invece che l’incendio si è sviluppato sia nella IV Vasca, ma anche nella adiacente Vasca III Bis".

"Su questo chiedo chiarezza così come ho chiesto con una nota ad Arpa e al Sindaco di sapere come intenderanno gestire quei rifiuti eventualmente bruciati in terza bis temporaneamente abbancati considerando che secondo indicazioni Arpa dovranno poi essere ribaltati, se il paur non prevederà diversamente, nella costruenda settima vasca".

