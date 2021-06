vaccino AstraZeneca

Burioni: ''Togli AstraZeneca, metti AstraZeneca. Così si mina la fiducia nei vaccini''

Così il virologo Roberto Burioni su Twitter, in merito al vaccino AstraZeneca.

"Togli AstraZeneca, metti AstraZeneca, togli AstraZeneca, metti AstraZeneca. Non per vantarmi, ma io l'avevo capito mesi fa (7 aprile) che sarebbe andata a finire così, minando purtroppo la fiducia nei vaccini in generale e dando spago all'antiscienza". Così il virologo Roberto Burioni su Twitter, in merito al dibattito sullo 'scudo' anti-Covid dell'azienda anglosvedese. Il prodotto è tornato sotto i riflettori perché somministrato anche a giovani e giovanissimi nell'ambito degli Open Day vaccinali organizzati da diverse Regioni, nonostante la raccomandazione dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa che ha consigliato un uso preferenziale negli over 60, causando reazioni avverse in due donne.

Burioni posta l'articolo con cui su 'MedicalFacts', il portale da lui fondato, a inizio aprile aveva annunciato: "Momentaneamente non parlerò più del vaccino AstraZeneca". Osservando che "la casa farmaceutica tace riguardo l'efficacia e la sicurezza del suo vaccino anti Covid-19, di fatto generando ancora più paura e incertezza nelle persone".

