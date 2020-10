Covid-19

Coronavirus, Crisanti: ''Le misure non funzionano più, non si riesce ad arrestare la trasmissione''

''Non si riesce ad arrestare la trasmissione. Siamo arrivati al punto di rottura in cui le misure non funzionano più'', si esprime così Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e virologia dell'università di Padova.

"Non si riesce a fare tracciamento sul territorio e non si riesce ad arrestare la trasmissione. Siamo arrivati al punto di rottura in cui le misure non funzionano più", si esprime così a Mattino Cinque Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e virologia dell'università di Padova.

"Non dobbiamo guardare i casi di ogni giorno, dobbiamo guardare i casi e le persone che riusciamo a isolare: una persona ha in genere 10-15 contatti, noi siamo al di sotto di un rapporto 1:1. Se una persona si infetta, nei precedenti 5 giorni ha incontrato 10-15 persone. Bisogna intercettare la maggior parte di queste persone e tutto questo non accade. Farei uno stress test sull'app Immuni per capire se funziona", aggiunge.

