Coronavirus in Sicilia, bollettino 12 febbraio 2021: 491 i nuovi positivi, 150 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 12 febbraio 2021.

Sono 491 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.091 tamponi processati con una incidenza di positivi di circa il 2,2%, in forte discesa rispetto a ieri

La regione è adesso decima nel contagio giornaliero e scende di altre due posizioni rispetto a ieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.804. Il totale degli attualmente positivi è 35.307, con una diminuzione di 1348 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1818.

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.224; ovvero 12 in meno rispetto a ieri ma crescono quelli in terapia intensiva che sono 169, quattro in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 150 casi, Catania 106, Messina 89, Siracusa 47, Agrigento 35, Trapani 29, Caltanissetta 15, Ragusa 14, Enna 6.

