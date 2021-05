Covid-19

Coronavirus, Regioni a Governo: ''Nuovi parametri per decidere misure e restrizioni''

''L'indice Rt è la prima cosa che deve essere superata oggi'', dice Massimiliano Fedriga, il presidente della Conferenza delle Regioni.

Nuovi parametri per decidere misure e restrizioni anti Covid in Italia. E' quanto chiedono le Regioni al Governo, con particolare riferimento all'indice Rt. "La prima cosa che deve essere superata oggi, vista anche la situazione contingente del Paese, è quella dell'indice Rt che oggi andiamo a valutare. Quando l’incidenza è bassa il rischio è che pochi contagi lo facciano schizzare. Se in mezzo alla stagione turistica una regione passa da quattro a otto contagi rischia di andare a Rt 2. Se passa a otto contagi quella regione, con i turisti in casa, diventa rossa. Sarebbe un disastro", ha detto a Sky TG24, Massimiliano Fedriga, il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

