Coronavirus

Covid-19, contagi ancora in salita: nuovi vaccini da ottobre

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di accelerare sulla campagna vaccinale, sia per proteggere rapidamente i soggetti più fragili sia, al contempo, per far sì che nello stesso giorno si possa ricevere sia il vaccino anti Covid sia l'antinfluenzale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/09/2023 - 10:13:45 Letto 1334 volte

Il numero di casi Covid-19 in Italia torna ad aumentare con un incremento settimanale dell'incidenza al 40%.

Numeri che sono parecchio sottostimati perché ormai l'isolamento non è più obbligatorio, si fanno meno tamponi e si comunica meno l'esito anche nel caso dei test "fai da te". Le Regioni con la più alta incidenza sono il Veneto, la Campania, la Lombardia e il Lazio.

Di fronte a questo scenario, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di accelerare sulla campagna vaccinale, sia per proteggere rapidamente i soggetti più fragili sia, al contempo, per far sì che nello stesso giorno si possa ricevere sia il vaccino anti Covid sia l'antinfluenzale. A inizio ottobre dovrebbero, dunque, arrivare i primi vaccini.

In Italia, l'ultima indagine rapida dell'Iss effettuata su campioni notificati dal 21 al 27 agosto 2023, riporta come prevalente (41,9%) la variante denominata Eris, in rapido aumento in Europa, Stati Uniti e Asia. A livello nazionale i tassi di occupazione dei posti letto in ospedale sono del 3,8% e dello 0,9%. Sono più che raddoppiati nelle ultime 4 settimane: da 44 nella settimana 17-23 agosto a 99 nella settimana 7-13 settembre. Sempre secondo i dati Iss, sono aumentati anche i decessi, che risultano quasi esclusivamente a carico degli over 80.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!