Coronavirus

Covid-19, oltre 21mila casi in Italia nell'ultima settimana: aumento del 44%

''L'infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane'', si legge nel bollettino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/09/2023 - 11:11:12 Letto 790 volte

Casi di Covid in aumento in Italia. Sono infatti stati 21.309 quelli registrati negli ultimi sette giorni, facendo registrare un +44% rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Lo riportano il ministero della Salute e dell'Iss. "L'infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane", si legge nel bollettino. Salgono lievemente l'incidenza (31 casi per 100mila abitanti rispetto ai 24 di una settimana fa) e l'occupazione delle terapie intensive (0,6% rispetto allo 0,4% della precedente rilevazione).

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è la fascia degli anziani con più di 90 anni (69 casi per 100mila abitanti), "in aumento rispetto alla settimana precedente" e "l'incidenza è in aumento anche in tutte le altre fasce d'età. L'età mediana alla diagnosi è di 56 anni, sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti". La percentuale di reinfezioni è in aumento e intorno al 39%.

Fonte: TGCOM24

