Decreto Milleproroghe 2020, novità Pubblica Amministrazione

Decreto Milleproroghe 2020, novitÓ Pubblica Amministrazione

M5S: ''Bandi-tipo e 20 milioni per tutor per attivitÓ tecnico-istituzionali''

“Grazie ai ‘bandi tipo’ messi a punto dalla Funzione pubblica, saranno accelerate le procedure dei concorsi, inserite professionalità aggiornate e aiutate a rafforzare gli organici delle amministrazioni che lo richiederanno”. Lo dichiara la parlamentare Roberta Alaimo promotrice, tra le altre cose, dell’Ordine del giorno presentato ed approvato nella Legge di Bilancio 2020 che impegna il Governo a trovare le misure necessarie per aiutare i piccoli Comuni.



“I mini-enti in difficoltà a causa della carenza di organico che faranno richiesta - spiega la deputata del Movimento 5 Stelle - potranno usufruire di un tutor che li affiancherà nello svolgimento delle attività tecnico-istituzionali. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro per una prima fase sperimentale. Speriamo di riuscire ad allargare la misura anche ai comuni in dissesto”.

