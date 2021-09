Green pass lavoratori

Estensione Green pass a tutti i lavoratori, oggi il Decreto in Senato

Il ddl Green pass Italia approda oggi in Senato dopo l'approvazione della scorsa settimana alla Camera.

Pubblicata il: 15/09/2021

Il ddl Green pass Italia approda oggi in Senato dopo l'approvazione della scorsa settimana alla Camera e lo slittamento di 24 ore della discussione prevista per ieri in Aula. L'inizio è previsto per le 9.30, 103 gli emendamenti presentati sul ddl. Intanto, però, mentre si discute sull'estensione del Green pass a tutti i lavoratori, la cabina di regia sul tema non è stata ancora convocata, idem il Consiglio dei ministri. Se il passaporto vaccinale sarà reso indispensabile per i dipendenti della pubblica amministrazione, c'è anche chi spera in un intervento di più ampio spettro già oggi - al più tardi arriverà la settimana prossima - e che tocchi anche i lavoratori del comparto privato.

