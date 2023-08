ordinanza Ferragosto Palermo

Ferragosto a Palermo, Lagalla firma ordinanza: niente picnic, falò e alcol alla Favorita e in spiaggia

''Si tratta di disposizioni e divieti volti a prevenire situazioni di degrado e incuria del territorio. Il provvedimento è necessario per la tutela della sicurezza delle persone e dell'ambiente'', afferma il sindaco Lagalla.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato l’ordinanza che dispone misure e divieti per il Ferragosto. Nello specifico, dalla mezzanotte del 13 agosto alle ore 7 del 16 agosto è vietato lo stazionamento all’interno del parco della Favorita e nell’area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti.



Inoltre, dalle ore 19 del 13 agosto alle ore 7 del 14 agosto, dalle ore 19 del 14 agosto alle ore 7 del 15 agosto 2023 e dalle ore 19 del 15 agosto alle ore 7 del 16 agosto è vietato in aree demaniali e, quindi, anche nelle spiagge, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi, l’accatastamento di legname e/o ogni altro materiale simile infiammabile, accendere fuochi e predisporre attendamenti.

Nelle stesse aree è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19 del 14 alle ore 7 del 15 agosto ed è vietato, inoltre, per le bevande non alcoliche, la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo potrebbe risultare nocivo per l’incolumità personale (sono incluse anche quelle dispensate dai distributori automatici).



Nei luoghi, nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicate, anche per il tramite della Polizia municipale, saranno attivi idonei servizi di viabilità e vigilanza sui divieti imposti, con il posizionamento di dispositivi che impediscano l’accesso di autovetture e/o altri mezzi alle zone interdette. I trasgressori delle disposizioni dell’ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che vanno da 25 a 500 euro.



Il provvedimento del sindaco arriva anche a seguito del Comitato di ordine e sicurezza che si è tenuto oggi in Prefettura durante il quale è emerso "l’intendimento del Comune di Palermo di inibire l’ingresso in spiaggia per le ore serali e notturne per Ferragosto e di limitare ogni possibile evento che possa procurare pregiudizio della sicurezza, del decoro pubblico e della incolumità pubblica e/o configurare o costituire rischio di grave preoccupazione per la tutela e la conservazione del patrimonio di fauna e flora della città che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti e che, su tale intendimento, si è riscontrata la piena e unanime condivisione dello stesso Comitato".

Fonte: Comune di Palermo

