Fiera del Mediterraneo, tornano fruibili i padiglioni 16, 20 e 20A. Lagalla: ''Per Palermo fondamentali per lo sviluppo del settore espositivo/fieristico''

''La città torna ad appropriarsi di una parte importante del complesso fieristico'', afferma il Sindaco Roberto Lagalla.

È stata presentata dall'Area dello Sviluppo Economico, con il fondamentale supporto dell'Area dei lavori pubblici la Scia Antincendio per i padiglioni 16, 20 e 20A, che era scaduta nel corso del 2021 quando ancora era presente l'Hub vaccinale.

“La città torna ad appropriarsi di una parte importante del complesso fieristico, l'utilizzo dei padiglioni 16, 20 e 20A risultano fondamentali per lo sviluppo del settore espositivo/fieristico e lo svolgimento di grandi eventi. Un passaggio importante da parte di questa amministrazione che sta puntando sul rilancio della Fiera del Mediterraneo”, afferma il Sindaco Roberto Lagalla.

“Abbiamo già diverse richieste sia per l'anno in corso, sia per il 2024. Tra pochi giorni si svolgerà l'iniziativa su orientamento scolastico, universitario e professionale organizzata dall'associazione Aster. Un momento importante per i migliaia di giovani coinvolti che dovranno scegliere il loro futuro”, dichiara l'Assessore alle Attivitá produttive ed economiche Giuliano Forzinetti.

"Dopo la messa in funzione dei padiglioni 16, 20 e 20A potremo dare impulso all'accordo quadro di 3 milioni di euro che ci permetterà di intervenire, seppur in parte, nel processo totale di riqualificazione del complesso fieristico", dichiara l'Assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando.

