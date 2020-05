Coronavirus

Gli avvocati alzano la voce: flash mob a Palermo

''Riabbracciamo il palazzo di giustizia'' è il titolo del flash mob che questa mattina ha coinvolto decine di professionisti.

12/05/2020

“Riabbracciamo il palazzo di giustizia” è il titolo del flash mob che ha coinvolto decine di professionisti critici sulle nuove misure contro la diffusione del virus che, questa mattina, sono partite dopo la firma del presidente del tribunale Salvatore di Vitale e del presidente della corte d’Appello Matteo Frasca.

Una catena umana, che ha rispettato il distanziamento sociale, ha protestato pacificamente per quella che in molti hanno definito una non ripartenza.

Se il presidente dell’Ordine degli Avvocati ha salutato con soddisfazione le nuove disposizioni concordate con i magistrati, per molti avvocati l’attività di fatto riprenderebbe per meno del 30 per cento fino al 31 luglio con poi la beffa del periodo feriale che rimanderebbe il ritorno ai ritmi normali all’inizio di ottobre.

