Tampone e vaccino

In Fiera tampone gratis e vaccino, Costa: ''Gratuità dell'esame si conferma un buon incentivo alla vaccinazione''

Diminuisce drasticamente il numero delle persone non vaccinate a Palermo che, anziché effettuare il tampone rapido a pagamento in Fiera, scelgono di immunizzarsi in drive-in all'hub.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/09/2021 - 14:37:38 Letto 505 volte

Nuova giornata di tampone con vaccino alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. L’operazione all’hub provinciale vaccinale, lanciata appena due giorni fa e portata avanti in collaborazione con il Comando militare dell’Esercito in Sicilia, sta dando i risultati sperati.

Diminuisce drasticamente il numero delle persone non vaccinate che, anziché effettuare il tampone rapido a pagamento in Fiera, scelgono di approfittare dell’occasione e immunizzarsi in drive-in all’hub, grazie a personale sanitario messo a disposizione dall’Esercito.

“Ci stiamo avviando gradualmente all’azzeramento dei tamponi rapidi a pagamento - dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo -. Circa il 50% degli utenti non vaccinati che arrivano all’hub per sottoporsi a tampone antigenico, alla fine, si convince ad accettare il nostro consiglio di fare il test gratuitamente a patto di vaccinarsi, senza stress e senza attesa. Ancora una volta ci dimostriamo pionieri: siamo certamente tra i primi in Italia a offrire questo tipo di servizio a titolo di ulteriore sforzo nell’incremento dei vaccini. I risultati dicono che siamo sulla strada giusta per ampliare ancora di più la platea dei vaccinati”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!