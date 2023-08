incendi

Incendi a Palermo, consiglieri Di Gangi, Altadonna e Grasso: ''Comune deve svolgere un lavoro di prevenzione essenziale''

Mappate le aree percorse dagli incendi e raffrontate con quelle in cui si è fatto il diserbo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2023 - 15:33:27 Letto 779 volte

“Il lavoro di prevenzione è stato e rimane essenziale per combattere gli incendi. Lo dimostra la verifica che abbiamo effettuato, con particolare attenzione al quartiere di Borgo Nuovo, che certifica come lì dove si è intervenuti non si sono verificati incendi nei giorni scorsi, mentre ad essere interessate dal fuoco sono state strade che non erano state manutenute”. Lo dichiarano i consiglieri della Quinta Circoscrizione Salvo Altadonna e Davide Grasso dopo aver mappato le aree percorse dagli incendi e averle raffrontate con quelle in cui si è fatto il diserbo.

“E' la conferma - proseguono - del fatto che il Comune può e deve svolgere un lavoro di prevenzione essenziale. Un lavoro che è per altro sua precisa responsabilità e obbligatorio per legge. Invece, questo lavoro non solo viene fatto in modo molto limitato e parziale, ma sembra anche fatto del tutto casualmente, senza alcuna vera programmazione”.

“Il Comune sembra pure reticente nel rispondere alle proprie chiare responsabilità, come dimostra la mancata risposta all'interrogazione con cui ho chiesto di sapere se l'Amministrazione abbia un censimento dei terreni di proprietà o su cui esercita diritti e della cui manutenzione è responsabile proprio ai fini della prevenzione incendi”, aggiunge la consigliera comunale Mariangela Di Gangi che già a maggio aveva presentato una interrogazione su questo tema, rimasta in larga parte senza risposta.

“Siamo davanti ad una situazione paradossale - concludono - visto che il sindaco ordina ai privati e agli altri enti pubblici di fare i lavori di prevenzione, ma poi non si cura di farli lì dove è sua competenza”.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!