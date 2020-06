Coronavirus

Infettivologo del Policlinico: ''Zangrillo ha detto cose non supportate da evidenza scientifica''

''Sono ottimista, in estate il virus č meno capace di contagiare'', ha detto Antonio Cascio, direttore dell'unitā di Malattie Infettive del Policlinico di Palermo.

Molti meno casi di Covid19 anche se per Antonio Cascio, direttore dell’unità di Malattie Infettive del Policlinico di Palermo, non significa necessariamente che il virus sia cambiato o che abbia perso potenza.

"Zangrillo ha detto cose non supportate da evidenza scientifica - ha commentato Cascio a Rgs -. Al momento la sola certezza è che i casi sono meno e non sono gravi. Ma credo sia merito del distanziamento sociale e dell'uso delle mascherine. La quantità di virus che circola da persona a persona è inferiore, chi è stato colpito è stato contagiato da una quantità di virus più bassa, per esempio grazie alle mascherine, dunque gli effetti sono meno gravi".

Spostamenti di giugno? "Sono ottimista, in estate il virus è meno capace di contagiare. Il caldo che fa asciugare le goccioline di saliva e il vento sono fattori che possono aiutare a far circolare di meno la malattia. Dunque, non sono preoccupato per l'arrivo dei turisti. L'attività all'aria aperta, le spiagge, il mare non sono posti a rischio. Più attenzione nei locali chiusi e nelle discoteche".

Cascio non nasconde ottimismo anche per un eventuale seconda ondata in autunno. "Ritengo che non ci sarà".

