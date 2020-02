Lavori al ponte Bailey sempre più a rilento, via Oreto nel caos

ponte Bailey

Lavori al ponte Bailey sempre pił a rilento, via Oreto nel caos

Lavori ancora a rilento e circolazione in via Oreto sempre pił nel caos.

Pubblicata il: 12/02/2020

Lavori ancora a rilento e circolazione in via Oreto sempre più nel caos. Secondo il consigliere Giuseppe Quartararo, i lavori per la messa in sicurezza del ponte Bailey vanno molto a rilento.

Questo il suo post su Facebook: “Questa mattina sono stato, insieme ai colleghi consiglieri Saverio Bruschetta, Alfredo Ilardi e Antonino Prester, al Ponte Bailey per verificare lo stato di avanzamento dei lavori... ma aimè abbiamo potuto constatare che procedono molto a rilento. Domani presenteremo una nota per sollecitare un potenziamento della forza lavoro e un maggiore controllo, al fine di rispettare la tempistica preventivata, vista la situazione di totale caos della circolazione stradale, che si protrae ormai da tempo, nel nostro quartiere. I cittadini sono esasperati!”.

