Manovra 2024, Governo convoca le parti sociali per venerdì 13 ottobre

Il Governo ha convocato le parti sociali per un incontro sulla Manovra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2023 - 00:05:00 Letto 792 volte

Il Governo ha convocato a Palazzo Chigi, venerdì 13 ottobre, le rappresentanze sindacali e datoriali per un incontro per l’esposizione del disegno di legge di bilancio in vista del varo in Consiglio dei ministri.

Fonte: Governo

Fonte Immagine: Depositphotos

