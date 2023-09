mercato coperto Ballarò

Mercato al Coperto di Ballarò, opposizioni: ''E' inaccettabile e non dignitoso, il bando del dicembre 2022 era regolare''

''Adesso, è prioritario sbloccare la situazione in tempi immediati e riaprire piazza Carmine con il suo nuovo mercato al coperto ai mercatari che vogliono regolarizzarsi e ai palermitani e alle palermitane'', dichiarano i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, M5S, Oso, Progetto Palermo e Gruppo misto.

«Purtroppo, i dubbi che avevamo sulle gravi responsabilità dell’abbandono dell’area del mercato al coperto di Ballarò da parte della Giunta Lagalla e dell’assessore Forzinetti, oggi sono diventate certezze granitiche. "Abbiamo trovato una situazione amministrativa-regolamentare confusa", aveva dichiarato l’assessore. Infatti, era così complessa che è bastata la soppressione della parola "prioritario" per risolvere tutto.



E’ inaccettabile e non dignitoso quanto è avvenuto; è un delitto sociale ed economico che si siano persi oltre 10 mesi per non fare nulla e per presentare una “nuova” proposta di regolamento al Consiglio comunale identica a quella già approvata con deliberazione C.C. n.351 del 29.10.21.



Il bando del dicembre 2022 era quindi regolare e la disciplina della L.R. 2/1996 era direttamente applicabile ed immanente alla procedura di selezione.



Ancora di più, adesso, è prioritario sbloccare la situazione in tempi immediati e riaprire piazza Carmine con il suo nuovo mercato al coperto ai mercatari che vogliono regolarizzarsi e ai palermitani e alle palermitane».



Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Oso, Progetto Palermo e Gruppo misto.

Fonte: Comune di Palermo

