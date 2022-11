Migranti

Migranti, Tajani: ''L'Italia deve avere il sostegno Ue, l'immigrazione deve essere risolta a livello comunitario''

''L'Europa deve sedersi attorno al tavolo e decidere che cosa fare, insieme'', ha detto Antonio Tajani.

Per Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, "l'Italia deve avere il sostegno dell'Europa perché la questione immigrazione è una grande questione che deve essere risolta a livello comunitario. L'Europa deve sedersi attorno al tavolo e decidere che cosa fare, insieme". E si chiede: "Che cosa fanno le Ong? Raccolgono persone, evidentemente sanno dove passano e non è che stanno lì per caso. E non stanno neanche lì per caso le navi dei trafficanti di esseri umani. Dobbiamo essere molto fermi con le organizzazioni non governative, perché c'è una strategia dietro il loro agire ma bisogna salvare le vite umane".

