Coronavirus

Misure anti Covid, Cts al Governo: ipotesi coprifuoco e Didattica a distanza per le scuole superiori

''Ipotesi coprifuoco e Didattica a distanza'' è quanto chiedono ambienti del Comitato Tecnico Scientifico al Governo. Franceschini: ''Oggi vertice per nuove misure''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2020 - 11:55:03 Letto 401 volte

"Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi". E' quanto chiedono ambienti del Comitato Tecnico Scientifico al governo affinché si giunga a provvedimenti più restrittivi in tempi rapidi che superino l'attuale Dpcm, anche in vista del week end. Tra le ipotesi, quella di un 'coprifuoco' e la Didattica a distanza almeno per le scuole superiori.

"Ho chiesto ieri al presidente Conte una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d'intesa con le Regioni". Lo dice all'ANSA il capo delegazione Pd al governo Dario Franceschini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!