Morte Berlusconi, Miccichè: ''Forza Italia muore con Silvio. E' un fatto scontato''

''E' come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita'', ha detto l'ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia ed ex viceministro Gianfranco Miccichè.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2023 - 12:09:11 Letto 856 volte

"Oggi sono davvero molto molto triste. E' come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita, come un parente, forse di più. Con lui mi sono confidato, con lui ho litigato, gioito, in questo momento non mi vengono neppure le parole". A parlare con l'Adnkronos è l'ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia ed ex viceministro Gianfranco Miccichè che ha appena appreso della morte di Berlusconi.

Miccichè si dice anche convinto che con la morte di Berlusconi "non ci sarà più Forza Italia. Muore con Silvio. E' un fatto scontato".

Fonte: Adnkronos

