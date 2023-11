Viabilità

Palermo, dopo le proteste convocata riunione tecnica per risolvere le criticità della viabilità di via Belmonte Chiavelli e di via Santa Maria di Gesù

Si è svolta stamattina una riunione tecnica tra gli uffici della mobilità del comune di Palermo e AMAT convocata dal Sindaco e dall'Assessore Carta per affrontare le criticità alla viabilità di via Belmonte Chiavelli e di via Santa Maria di Gesù.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2023 - 17:04:28 Letto 729 volte

Riunione tecnica per risolvere le criticità della viabilità di via Belmonte Chiavelli e di via Santa Maria di Gesù.

Si è svolta stamattina una riunione tecnica tra gli uffici della mobilità del comune di Palermo e AMAT convocata dal Sindaco e dall’Assessore Carta per affrontare le criticità alla viabilità di via Belmonte Chiavelli e di via Santa Maria di Gesù alla luce dell’attività di monitoraggio dell’entrata in vigore delle ordinanze che hanno riportato in esercizio la linea 209 dell’autobus.

Durante la riunione sono state individuate alcune ipotesi di migliorie e variazioni che saranno verificate al più presto dagli uffici preposti in modo da poter essere sottoposte agli organi competenti per la sicurezza.

“L’ascolto delle esigenze della cittadinanza è una priorità dell’Amministrazione come la sua sicurezza e quindi si fa affidamento sul senso di responsabilità dei residenti e degli esercenti delle borgate perché interrompano le proteste in attesa delle soluzioni che potranno essere trovate in un clima di serenità e dialogo e non sotto la pressione di un inaccettabile scontro e vandalizzazione delle strade. Sono certo che una soluzione potrà essere trovata in tempi brevi per il benessere dei cittadini e nel rispetto della loro sicurezza” dichiara l’Assessore Carta.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!