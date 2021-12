Variante Omicron

Pfizer: ''In primavera possibile vaccino adattato a Omicron''

Pfizer ha annunciato che sarà in grado di fornire in primavera un vaccino adattato alla variante Omicron del Covid. L'azienda farmaceutica sta studiando "fino a che punto l'attuale vaccino sia efficace contro le nuove varianti, ma sta anche sviluppando le modifiche nel caso in cui fosse necessario adattarlo", ha spiegato Sabine Bruckner, responsabile Pfizer.

