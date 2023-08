fondi turismo

Più fondi per il turismo dopo gli incendi, Schifani: ''Contribuiranno a dare ristoro a chi ha subito danni''

Approvato in Consiglio dei ministri un aumento da 10 a 15 milioni di euro da destinare al settore del turismo in seguito all'emergenza incendi in Sicilia e in Sardegna.

08/08/2023

«L’aumento della dotazione del Fondo del ministero dedicato a turisti e operatori danneggiati dagli incendi è sicuramente un intervento importante che denota l’attenzione da parte del governo nazionale e del ministro Santanchè nei confronti della Sicilia». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la misura approvata in Consiglio dei ministri che prevede un aumento da 10 a 15 milioni di euro da destinare al settore del turismo in seguito all’emergenza incendi in Sicilia e in Sardegna.

«Queste risorse – prosegue il governatore – contribuiranno in maniera concreta a dare ristoro a chi ha subito danni dalla devastazione dei roghi di queste settimane in Sicilia e a tutelare i viaggiatori che si sono trovati in difficoltà».

