Pnrr, al Policlinico di Palermo verifiche per ottimizzare gli spazi ambulatoriali per garantire le prestazioni assistenziali

Una delle verifiche fatte questa mattina dalla Direzione sanitaria di presidio su incarico del Commissario straordinario ha riguardato i locali degli ambulatori in atto destinati alla cardiologia, unitÓ operativa con volumi molto alti di attivitÓ: cento pazienti al giorno tra prime visite e controlli, escluse le urgenze.

Pubblicata il: 15/02/2024

In vista dei prossimi lavori di ristrutturazione finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6, la Direzione strategica del Policlinico ha avviato una serie di sopralluoghi per verificare la disponibilità di spazi e predisporre una nuova organizzazione delle attività per fronteggiare le eventuali ripercussioni sull'attività clinico-assistenziale delle strutture coinvolte.

La carenza di spazi, legata ai cantieri in corso e a quelli di prossima apertura nell’ambito del PNRR, è una delle priorità delle attività correnti del Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, dal momento del suo insediamento.

Il sovraffollamento riscontrato ha indotto la Direzione Strategica a ricercare nuove soluzioni per l’ottimizzazione degli spazi e poter garantire il mantenimento di tutte le attività assistenziali. “Stiamo elaborando un piano ad hoc per riorganizzare i servizi – afferma il Commissario del Policlinico - e riuscire a garantire adeguate e tempestive risposte ai pazienti per far fronte all’elevata richiesta di assistenza”.

