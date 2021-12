Ponte Corleone

Ponte Corleone, quasi completate le analisi: riparte la progettazione delle bretelle laterali

╚ stata avviata la progettazione della realizzazione dei ponti laterali che dovrebbe essere ultimata entro febbraio 2022.

Pubblicata il: 03/12/2021

Concreti passi in avanti sono stati registrati sul Ponte Corleone. È stata avviata la progettazione della realizzazione dei ponti laterali che dovrebbe essere ultimata entro febbraio 2022. Sono in fase di definizione, invece, le analisi avviate con il finanziamento ministeriale recuperato grazie all'iniziativa del deputato nazionale Adriano Varrica.



"Grazie ad un sinergico lavoro istituzionale, è finalmente partita l'attività di progettazione della realizzazione dei ponti laterali sul ponte Corleone. Nei prossimi due mesi si prevede di giungere al progetto che poi consentirà ad Anas di affidare i lavori. Parallelamente stiamo definendo le analisi sull'infrastruttura esistente che verranno ultimate entro la prima metà di dicembre. In questa maniera si potranno effettuare le valutazioni tecniche che spero possano rassicurare tutta la città e, a seguire delle quali, saremo nelle condizioni con Anas di progettare e avviare i lavori di messa in sicurezza che confido possano partire nel 2022”. Lo dichiara Adriano Varrica deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle.



"Procediamo passo dopo passo - conclude Varrica - nel percorso avviato da quando nell'ottobre 2020 ho costituito il tavolo istituzionale con Comune, Provveditorato e Anas per trovare le soluzioni attese da decenni sul ponte Corleone”.

