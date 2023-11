Premierato e Piano Mattei

Premierato e Piano Mattei, Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere

La posizione del Quirinale, ''il Parlamento è sovrano ed eventualmente lo saranno anche gli elettori qualora si dovesse arrivare al referendum''.

Dopo poco più di 24 ore dall'arrivo del testo al Quirinale, Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge costituzionale sul premierato, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre e approdato al Quirinale nel primo pomeriggio di martedì.

Il Capo dello Stato ha inoltre emanato il dl recante disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano, autorizzando la presentazione alle Camere del relativo ddl di conversione.

Dare il via libera alla trasmissione al Parlamento di un disegno di legge è un atto dovuto da parte del presidente della Repubblica. La rapidità con la quale è arrivato l'ok dell'inquilino del Colle e dei suoi uffici, però, sembra quasi voler rendere plastica la volontà del Quirinale di non interferire sulla riforma voluta da Giorgia Meloni e messa nero su bianco dalla ministra Elisabetta Casellati.

La posizione del Quirinale

Il Parlamento è sovrano ed eventualmente lo saranno anche gli elettori qualora si dovesse arrivare al referendum, è il ragionamento che filtra dall'ex palazzo dei Papi. Il Quirinale, del resto, ha scelto sin dall'inizio di restar fuori dalla partita. Sebbene nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Chigi sia circolata a lungo la voce secondo la quale dietro la decisione di mantenere la nomina dei ministri in capo al presidente della Repubblica ci sia stato l'intervento del Colle, Mattarella ha tenuto invece a non intervenire in alcun modo nell'iter di una riforma costituzionale che andrebbe a toccare i suoi poteri. Niente interferenze, richieste di modifica o veti, insomma, e "nessuna condivisione" del testo in fase di scrittura, era stata la sottolineatura.

