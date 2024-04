ex Chimica Arenella

Reinventing Cities - Il progetto dell'ex Chimica Arenella. Carta: ''Individuare investitori disponibili a prendersi in gestione il bene''

Nel corso dell'evento sono state presentate agli stakeholder le opportunità di investimento del sito, di proprietà del Comune di Palermo, candidato al concorso internazionale di architettura e design urbano Reinventing Cities.

Si è svolto a Palermo, presso Palazzo Forcella De Seta, l'incontro tecnico dal titolo "Reinventare Palermo: ex Chimica Arenella". Nel corso dell'evento sono state presentate agli stakeholder le opportunità di investimento del sito, di proprietà del Comune di Palermo, candidato al concorso internazionale di architettura e design urbano Reinventing Cities.

"L’importanza del sito dell’Ex Chimica Arenella e la necessità di reimmaginare una porzione importante della città, ci ha imposto di cambiare approccio rispetto ai tentativi precedenti. Non soltanto, dunque, l’individuazione di risorse pubbliche o un tradizionale concorso per progetti ed idee ma un percorso che sia contemporaneamente l’individuazione di idee funzionali molto ampie e che in qualche modo ricordano che la Chimica Arenella è anche un dispositivo del quartiere. Bisogna individuare investitori disponibili a prendersi in gestione il bene, con le modalità che individueremo, ed essere gli operatori che renderanno quel luogo vitale e vibrante rispetto alla comunità." Lo ha dichiarato l'assessore Maurizio Carta, con delega all'Urbanistica e pianificazione strategica territoriale e costiera.

