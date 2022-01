Covid-19

Ricciardi: ''Il Covid-19 è la terza causa di morte in Italia''

Dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, il Covid-19 è la terza causa di morte in Italia.

"Il covid non è una malattia grave è una malattia gravissima che in questo momento è prima causa di morte in Europa, la terza in Italia". Così consulente scientifico del Ministro della Salute Walter Ricciardi ospite di 'diMartedì' su La7. L'esperto risponde alla domanda sul perché, nonostante chi è "vaccinato non muore o non va in ospedale", esistano misure come la quarantena e il Green pass.

"Nel nostro Paese ci sono 161 morti per 100mila - sottolinea l'esperto - dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, il covid è la terza causa di morte. Questo è un dato che si sottovaluta", afferma Ricciardi.

Fonte: Adnkronos

