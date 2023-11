Sciopero Cgil e Uil

Sciopero 17 novembre, dietrofront Cgil e Uil: ''Trasporti fermi per quattro ore''

''Lo abbiamo deciso per salvaguardare i lavoratori dalle sanzioni previste per chi viola il provvedimento di precettazione'', hanno detto i due leader di Cgil e Uil.

15/11/2023

Dietrofront di Cgil e Uil sullo sciopero di venerdì 17 per i trasporti: i due sindacati hanno annunciato che rispetteranno la decisione del Garante e la precettazione del ministro dei Trasporti, limitando a quattro ore, dalle 9 alle 13, lo stop dei lavoratori del settore.

"Lo abbiamo deciso per salvaguardare i lavoratori dalle sanzioni previste per chi viola il provvedimento di precettazione", hanno detto i due leader Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

Matteo Salvini ha espresso "soddisfazione" per l'annuncio dei sindacati: "Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero".

Fonte: TGCOM24

