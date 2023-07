scioperi

Sciopero trasporto locale di 4 ore: a rischio bus e metro

Sciopero nazionale del trasporto locale di 4 ore indetto dal sindacato di base Usb.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2023 - 10:31:30 Letto 797 volte

Possibili disagi per chi usa bus e metro in tutta Italia per lo sciopero nazionale del trasporto locale di 4 ore indetto dal sindacato di base Usb. La protesta, spiega il sindacato, é "per rilanciare le sacrosante rivendicazioni degli autoferrotranvieri per salari irrisori, scarse tutele per la sicurezza, privatizzazioni selvagge e continuo ricorso ad appalti e subappalti".

