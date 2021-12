Covid-19

Secondo la ricercatrice di AstraZeneca, Sarah Gilbert di AstraZeneca: ''La prossima pandemia potrebbe essere peggiore''

Le future pandemie potrebbero essere più letali dell’attuale crisi di Covid, ha avvertito una delle creatrici del vaccino Oxford-AstraZeneca, la professoressa Sarah Gilbert. Secondo l’esperta, saranno necessari più finanziamenti per prepararsi alle pandemie ed evitare che i progressi fatti vadano perduti.

Gilbert, secondo quanto si legge sulla Bbc, ha anche avvertito che i vaccini potrebbero essere meno efficaci contro la variante Omicron. “Questa non sarà l’ultima volta che un virus minaccia le nostre vite e i nostri mezzi di sussistenza. La verità è che la prossima pandemia potrebbe essere peggiore. Potrebbe essere più contagiosa, o più letale, o entrambe le cose”, ha avvertito.

“Non possiamo permettere una situazione in cui abbiamo passato tutto quello che abbiamo passato e poi scoprire che le enormi perdite economiche che abbiamo subito significano che non ci sono ancora fondi per la preparazione alla pandemia”, ha aggiunto Gilbert. “I progressi che abbiamo fatto e le conoscenze che abbiamo acquisito non devono andare perdute”.

