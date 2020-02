precariato

Stabilizzazione precari della Pubblica Amministrazione: approvati emendamenti M5S

Pubblica Amministrazione, stabilizzazione precari e valorizzazione del personale interno con emendamenti M5S.

11/02/2020

Sono stati approvati gli emendamenti del Movimento 5 Stelle che prorogano le scadenze delle procedure di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione in tutto il territorio italiano e che puntano sulla valorizzazione delle professionalità interne.



“I precari rimasti esclusi dai precedenti requisiti - spiega la prima firmataria, Roberta Alaimo - adesso avranno una nuova finestra, così come i comuni in ritardo con le procedure di stabilizzazione. Inoltre - conclude la parlamentare cinquestelle - le pubbliche amministrazioni non solo potranno nuovamente avviare le procedure selettive, ma vedranno aumentare le percentuali riservate alle progressioni interne dal 20% al 30%, un giusto riconoscimento per tutti quei dipendenti che hanno i titoli di studio idonei per le progressioni verticali”.

