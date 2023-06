Forza Italia

Tajani: ''Non esiste che Forza Italia scompaia. Il nome di Berlusconi rimarrà nel simbolo''

''Berlusconi era un uomo che guardava al futuro e noi guardiamo a quello che ci ha indicato, forti delle sue idee e proposte, andremo avanti, sostenendo questo governo'', ha sottolineato il vicepremier Tajani.

"Non esiste che Forza Italia scompaia. Silvio Berlusconi sarà la nostra guida in ogni caso, non ci sono altri leader. Sarà Forza Italia partito di Berlusconi, il suo nome rimarrà nel simbolo del nostro movimento politico", ha aggiunto il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani, a margine di una cerimonia all'ambasciata italiana a Washington in ricordo del leader di FI.

"Forza Italia è ferita profondamente, non è il momento di fare analisi, meglio il silenzio ma non c'è alcuna possibilità che Forza Italia scompaia", ha commentato.

