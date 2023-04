Termovalorizzatori

Termovalorizzatori, Randazzo: ''Non sono la soluzione alla pessima gestione e raccolta dei rifiuti urbani di Palermo''

''Incenerire è un disincentivo alla raccolta differenziata ancora ferma al palo nel capoluogo siciliano con percentuali sotto il 20'', dichiara Antonino Randazzo, consigliere comunale e capogruppo M5S.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2023 - 16:23:35 Letto 813 volte

«Gli inceneritori/termovalorizzatori non sono la soluzione alla pessima gestione e raccolta dei rifiuti urbani di Palermo, allo spazzamento e alle discariche disseminate ovunque di rifiuti ingombranti e RAEE; inoltre, non riducono i costi del servizio.

Incenerire, peraltro, è un disincentivo alla raccolta differenziata ancora ferma al palo nel capoluogo siciliano con percentuali sotto il 20. Chi sostiene questo o non conosce la normativa di settore e l’aspetto impiantistico (solo i rifiuti residuali non differenziabili possono essere conferiti in un eventuale termovalorizzatore con produzione di nuovi rifiuti speciali pericolosi da dovere poi gestire quali le ceneri) oppure vuole prendere in giro i palermitani».



Lo dichiara Antonino Randazzo, consigliere comunale e capogruppo M5S.

Fonte: M5S

Fonte Immagine: Pixabay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!