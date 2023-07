emergenza caldo

Troppo caldo, si rompono i condizionatori alla terapia intensiva del Policlinico di Palermo: via i pazienti

Le alte temperature hanno creato disagi al Policlinico di Palermo.

Le alte temperature hanno creato disagi al Policlinico di Palermo. La terapia intensiva polivalente di 17 posti letto della nuova area di emergenza ha chiuso i ricoveri per il malfunzionamento degli impianti di condizionamento e trasferito i pazienti: tre in altri ospedali (uno al Civico e due a Termini Imerese) e il resto in altre unità operative dell'Azienda ospedaliera universitaria.

Fonte: TGCOM24

