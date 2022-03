Profughi ucraini

Ucraina, Draghi: ''Europa unita sull'accoglienza. Arrivati 23872 profughi in Italia''

All'8 marzo sono arrivati 21095 cittadini ucraini, oggi sono 23872 principalmente dalla frontiera italo-slovena, oltre il 90 per cento sono donne e bambini.

"Prima di tutto voglio ringraziare a nome del governo e mio personale tutti coloro che si sono mobilitati spontaneamente per sostenere la popolazione ucraina: associazioni di volontariato, terzo settore, amministratori locali imprese, singoli cittadini e famglie che stanno mandando aiuti e offrendo ospitalità e assistenza ai profughi con grandissima generosità e profonda umanità", ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi durante il question time alla Camera.

"All'8 marzo sono arrivati 21095 cittadini ucraini, oggi sono 23872 principalmente dalla frontiera italo-slovena, oltre il 90 per cento sono donne e bambini: ieri 10500 donne, oggi 12 mila, gli uomini erano 2mila ieri, oggi 2200, i bambini 8500 ieri e oggi 9700. Il flusso è certamente destinato ad aumentare". Così il premier Mario Draghi in risposta al question time alla Camera.

"Voglio ringraziare tutte le forze politiche e in particolare l'opposizione per la grande prova di unità e spirito costruttivo in questa crisi, sono certo che l'Italia farà la sua parte fino in fondo, come sempre nel dramma, nell'emergenza, nel terrore ci scopriamo migliori di come pensiamo di essere", ha aggiunto Draghi

"Per i profughi ucraini che vogliono svolgere attività lavorativa abbiamo previsto una prima misura che consente loro sulla base della sola richiesta del permesso di soggiorno ed in deroga alle quote del decreto flussi di lavorare sia in forma autonoma che stagionale". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso del question time alla Camera.

In Ucraina "la crisi umanitaria è senza precedenti dal Dopoguerra e per farvi fronte l'Unione ha applicato, per la prima volta dal 2001, la direttiva sulla protezione temporanea e anche questo testimonia la compattezza dell'Unione. Una unità di intenti e di azioni che è indispensabile mantenere e ci vede in prima linea", ha detto il premier Mario Draghi.

